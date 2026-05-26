В Турции обнаружена гробница с саркофагом знатной женщины

В ходе раскопок в Олимпе — одном из важнейших городов Ликийской цивилизации в турецкой провинции Анталья — был вскрыт монументальный склеп, принадлежавший, как установили археологи, женщине из аристократической семьи.

О находке сообщает Anadolu. По данным агентства, работы ведутся в рамках проекта министерства культуры и туризма Турции «Наследие для будущего», которым предусмотрены поиск и восстановление памятников эпохи эллинизма, Рима и Византии.

На склепе высотой 10 метров изображены сцены охоты, а также фигуры Ники и Эроса. Установлено, что погребение принадлежало знатной женщине. Нижняя часть саркофага повреждена. Примерно 50 фрагментов планируют соединить с хирургической точностью, после чего памятник откроют для посещения.

Третья гробница

Изыскания в зоне монументальных захоронений продолжаются, сообщил руководитель раскопок Гёкчен Куртулуш Озташкин из Университета Памуккале. По его словам, здесь расположены соседствующие друг с другом сводчатые гробницы знатных людей, в которых находятся саркофаги.

«Ранее в Олимпе были известны два монументальных захоронения. В ходе нынешних работ мы обнаружили третье. Мы тщательно исследовали этот участок, нашли гробницу под сводами высотой около 10 метров, а внутри — саркофаг. Хотя он дошел до нас с повреждениями, мы уже приступили к реставрации», — рассказал археолог.

Он объяснил, из каких соображений захоронение было признано аристократическим.

«В римскую эпоху такие сцены служили символом могущества и богатства. Также на нем изображены Ника и Эрос — мотивы бессмертия. Саркофаг сделан из высококачественного мрамора, привезенного из Исджехисара в Афьонкарахисаре. Мы установили, что эта гробница принадлежала одной из ведущих аристократических и богатых семей Олимпа», — отметил исследователь.

722 фрагмента

Из-за фрагментированного состояния находок восстановление напоминает сборку пазла, но реставрация и сохранение предметов для будущих поколений — неотъемлемая часть труда ученых. Два саркофага, обнаруженные в прошлом году, были разбиты на 722 куска.

«Мы соединили их один за другим, установили на место и уже выставили для обозрения. Точно так же и этот саркофаг распался примерно на 50 частей. В ближайшее время мы склеим их, проведем реставрацию и тоже покажем посетителям», — заверил Озташкин.

Монументальные гробницы дают представление о выдающихся людях той эпохи, и каждая из них хранит свою историю, связанную с античным городом.