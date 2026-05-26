Россияне стали чаще ремонтировать смартфоны вместо покупки новых

Россияне в 2026 году стали заметно чаще ремонтировать смартфоны вместо покупки новых устройств. C января по май спрос на услуги сервисных центров вырос практически во всех категориях, особенно в сегменте сложного и дорогостоящего ремонта, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «Авито Услуг».

Наиболее заметный рост зафиксирован в категории замены материнских плат у смартфонов — спрос на такую услугу увеличился на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают тенденцию с желанием пользователей продлить срок службы устройств даже при серьезных неисправностях. Существенно вырос и интерес к замене камер (79%).

Одновременно пользователи стали активнее обращаться за профилактическим обслуживанием. Спрос на чистку разъема питания увеличился на 78%, а на чистку устройств от пыли — на 75%. Аналитики отмечают, что владельцы смартфонов все чаще стараются устранять проблемы с зарядкой и перегревом на ранней стадии, избегая более дорогого ремонта в будущем.

Популярность услуг по замене аккумуляторов и задних панелей выросла на 67%. Также увеличился спрос на обслуживание аудиокомпонентов: чистка динамиков стала востребованнее на 66%, микрофонов — на 62%. Отдельно вырос интерес к диагностике устройств (39%), что указывает на более рациональный подход пользователей к оценке состояния техники перед покупкой или ремонтом гаджета.

Лидером по числу обращений в сервисы остается Apple: около 31% запросов на ремонт приходятся на iPhone. Эксперты объясняют это высокой стоимостью устройств и стремлением владельцев максимально продлить срок их эксплуатации.

На втором месте находится Samsung с долей 11%. Практически на одном уровне расположились Honor и Xiaomi (по 10%). Менее заметную, но стабильную долю рынка ремонта сохраняют ASUS, Alcatel и BlackBerry.