Более 20 астероидов приблизятся к Земле

В ближайший месяц прогнозируется около 20 близких пролетов астероидов вблизи Земли. При этом реальное число таких событий, вероятнее всего, окажется существенно выше, приводит ТАСС слова инженера обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаила Маслова.

Многие астероиды обнаруживают лишь за несколько дней до их сближения с нашей планетой. В качестве иллюстрации эксперт привел статистику за период с 19 по 24 мая. Тогда в окрестностях Земли зафиксировали 28 астероидов, причем все они были выявлены незадолго до пролета. Помимо них, вероятно, мимо прошли и другие, оставшиеся незамеченными.

Маслов уточнил, что обнаружение новых астероидов осуществляется благодаря системам телескопов, которые регулярно сканируют небосвод. Их главная цель — выявление потенциально опасных для Земли объектов.

Среди таких систем выделяются PanSTARRS и ATLAS. Они последовательно фотографируют участки неба, затем сопоставляют полученные снимки с архивными данными и каталогами уже известных объектов, благодаря чему удаётся выявлять ранее не зафиксированные космические тела.

