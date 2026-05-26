Ученые превратили пищевой продукт в ловушку для золота

Исследователи из Южной Кореи нашли способ превратить дешевую рисовую бумагу в высокоэффективный сорбент, извлекающий золото из электроники. Технология обещает сделать переработку старых телефонов и плат экономически выгодной. Статья опубликована в научном журнале PNAS.

Группа химиков под руководством профессора Ли Джонхена из Корейского университета в Сеуле выяснила, что обычную рисовую бумагу можно модифицировать до состояния пористого материала, активно впитывающего ионы золота. Для этого бумагу погружают в раствор натриевой соли йодной кислоты и обрабатывают гидразином.

Внутри материала формируются наночастицы драгметалла диаметром до 1500 нанометров, меняя цвет сорбента на темно-оранжевый. Извлечь золото предельно просто — достаточно сжечь бумагу. Опыты показали, что метод позволяет добыть около 98% драгметалла из растворенных в кислоте образцов отработанной электроники.

Затраты на процесс при этом существенно ниже стоимости полученного золота. Технология призвана заменить дорогие нефтяные сорбенты. По оценкам экологов, ежегодно в мире выбрасывается свыше 24,5 миллиона тонн электронных отходов, которые можно успешно переработать с помощью новых технологий.