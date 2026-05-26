Баканов проинспектировал строительство объектов на космодроме Восточный

Космодром Восточный в Амурской области с инспекцией посетила делегация с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым и представителями федеральных органов исполнительной власти, сообщил Роскосмос.

Проверка затронула ключевые площадки космодрома, включая техническую зону для новых ракет и строящийся жилой микрорайон для сотрудников, сообщил Роскосмос в «Максе».

Делегация осмотрела будущий аэропортовый комплекс, где сейчас возводят здание вокзала, диспетчерский пункт и станцию спасателей. Также был осмотрен технический комплекс для ракет «Ангара».

Также делегация оценила развитие инфраструктуры микрорайона «Звездный». Там продолжается строительство двух многоэтажных зданий по 125 квартир. Одно из них планируют сдать в эксплуатацию уже осенью, а всего в поселке возведено 12 жилых домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая дирекция космодрома направила в суд иски к главному строительному подрядчику на 717 млн рублей.

В апреле Баканов объявил о вводе в эксплуатацию стартового стола для ракет «Ангара».

В 2025 году на Восточном официально заработала взлетно-посадочная полоса нового аэропорта.