Пользователи iPhone пожаловались на зависание «кружков» в Telegram

Пользователи Telegram начали массово жаловаться на проблемы с воспроизведением видеосообщений («кружков») на iPhone. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

На периодические зависания изображения и звука при просмотре «кружков» обратил внимание блогер Валентин Wylsacom Петухов, заявивший, что сбои регулярно возникают на iPhone Air. Однако, как выяснилось, проблема затрагивает не только эту модель, но и другие устройства линейки iPhone.

По данным «Кода Дурова», нестабильная работа видеосообщений наблюдается уже несколько месяцев. Пользователи сообщают о кратковременных зависаниях картинки, рассинхронизации аудио и подтормаживании интерфейса во время воспроизведения видео.

Среди возможных причин называют перегрев смартфона, что летом может быть актуальной проблемой, а также работу режима энергосбережения, который может ограничивать производительность устройства. Официальных комментариев от Telegram на момент публикации не было.

Это не первая проблема Telegram на iOS — пользователи iPhone нередко жалуются на стабильность работы приложения, ускоренный разряд и нагрев, вызываемые мессенджером. При этом на Android похожих проблем не фиксируется.