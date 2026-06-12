Данте случайно предсказал научное открытие за 500 лет до ученых

«Божественная комедия» Данте Алигьери — возможно, самое известное произведение итальянской литературы. Но по мнению Тимоти Барбери, профессора английского языка из Университета Маршалла, Данте — не просто автор и персонаж. Он еще и немного геофизик. Портал popsci.com рассказал о неожиданной науке, скрытой в тексте «Божественной комедии».

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В поэме Данте проходит через ад, который римский поэт Вергилий описывает как серию из девяти концентрических кругов. По сюжету, в какой-то момент они взбираются на спину причудливому монстру, который взлетает и переносит их с одного круга на другой. Но Данте (персонаж) отмечает, что не чувствует движения. Хотя Данте (автор) не мог этого знать, современные физики называют этот феномен «инерциальной системой отсчета».

Также стоит упомянуть то, как Данте описывает падение Сатаны из рая на землю. Помимо более традиционных духовных и аллегорических оборотов, автор характеризует это падение как физическое. Сатана предстает крупным внеземным объектом с массой и ускорением, который упал на нашу планету с орбиты Сатурна. Другими словами, дьявола можно расценивать как метеорит или астероид, чья ударная мощь создала кратер — он же ад.

Хотя не все эксперты согласны с такой интерпретацией событий поэмы, мысль Данте во многом предвосхитила научные взгляды на то, как метеориты и астероиды могут менять ландшафт планеты. Не говоря уже о том, что между падением Сатаны и реальными астероидами есть важные различия. Пожалуй, самое значимое — в том, что дьявол достиг самого центра Земли, тогда как метеориты не добираются так глубоко.

По мнению Барбери, Данте — единственный античный автор, продумавший геофизику подобного падения. Например, греческий миф об Икаре тоже предполагал падение, но с гораздо меньшей высоты. Титаны падали с небес на землю девять дней, но, похоже, никто даже не попытался описать физику их падения в Тартар. А вот Данте расценивал падение Сатаны как физическое, и ему пришлось подумать, как оно повлияет на Землю.

Другими словами, Данте, задумавшись о подобных деталях, занимался прото-геологией и прото-геофизикой на уровне теории. В реальности никто не знает, видел ли автор «Божественной комедии» какие-либо кратеры, но не исключено, что он мог видеть такие вулканы, как Этна и Везувий, или хотя бы слышать о них. Они могли послужить вдохновением для его иллюстрации падения Сатаны. Если это так, то соответствующая секция поэмы — не что иное как случайный мысленный эксперимент.

К тому же, наделив дьявола внеземным происхождением, Данте, сам того не зная, предсказал открытие внеземного происхождения метеоров. Научно его доказали лишь в 1803 году — «Божественная комедия» была написана еще в XIV веке.

Хотя Данте очевидно был заинтересован в различных геологических событиях, сам он, скорее всего, был бы против «метеоритного» чтения его работы. В те времена большинство людей верили в модель космоса Аристотеля, которая утверждала, что небеса за Луной статичны, а метеоры — локальные события на Земле.