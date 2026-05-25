Названа профессия, которую ИИ сделал более востребованной

Ни у кого уже не осталось иллюзий: бурное развитие искусственного интеллекта дейститвельно ведет к кардинальному переделу на рынке труда, особенно в IT. Но если одни уже затылком ощущают зловещее дыхание генеративных моделей, нацелившихся отобрать у них рабочие места, то другим прогресс сыграет на руку.

Элитное кадровое агентство Heidrick & Struggles, помогающее компаниям из списка Fortune 100 в поиске топ-менеджеров, завалено заявками на специалистов по кибербезопасности.

«Раньше такие вакансии появлялись раз в 12 месяцев, а теперь — каждую неделю. Думаю, это вызвано страхом и неопределенностью в этой ИИ-гонке вооружений», — цитирует The New York Times Остина Коуэна, специалиста по подбору персонала из H&S.

Спрос настолько высок, что некоторые кадровые агентства уже отказывают клиентам — отчасти потому, что квалифицированных кандидатов на всех просто не хватает. По данным сайта Glassdoor, количество вакансий в кибербезопасности в первом квартале выросло на 11% по сравнению с прошлым годом.

Две причины

К росту спрос на специалистов по безопасности подталкивают два фактора. Во-первых, массовое применение ИИ для генерации кода — с непредсказуемыми по части ошибок и уязвимостей результатами. Во-вторых, возможность использования новейших моделей в неблаговидных целях. Например, Mythos от Anthropic, общий доступ к которой закрыли, чтобы она не стала инструментом в руках злоумышленников.

Этот кадровый бум показывает, что ИИ способен и создавать рабочие места — даже несмотря на мрачные прогнозы, что технология заменит огромные массы сотрудников.

«Нам понадобятся люди, которые будут разгребать этот баг-апокалипсис. Думаю, пройдут годы, прежде чем мы действительно поймем, как обеспечить устойчивую, долгосрочную безопасность ИИ», — полагает Лиа Кисснер, директор по информационной безопасности заблокированного в РФ LinkedIn.

Кибербезопасность — не единственная область, где ИИ вызвал бум найма. По словам рекрутеров, новые вакансии появляются и в инвестиционных фондах и венчурных компаниях — инвесторы хотят заработать на ажиотаже вокруг ИИ и используют технологию, чтобы оценивать и улучшать свои портфели. Сама ИИ-индустрия тоже нанимает сотрудников: по данным LinkedIn, самая быстрорастущая должность среди недавних выпускников — инженер по ИИ.

Программисты не исчезнут

«Нам нужно больше разработчиков, чем когда-либо», — признался Ник Фокс, старший вице-президент Google по знаниям и информации, на панельной дискуссии во время маркетинговой конференции компании.

Но роль инженеров смещается в сторону управления ИИ-агентами, заметил он: «Меняется характер работы программиста. Но это не значит, что профессия программиста исчезает».

И все же этих точек роста вряд ли хватит, чтобы компенсировать массовые сокращения в других сегментах IT-индустрии. На прошлой неделе признанная в РФ экстремистской Meta уволила 10% сотрудников (около 8000 человек), перераспределяя расходы в пользу ИИ. Amazon недавно сократил 16 000 человек. Другие технологические компании — Stripe, Snap и Block — также избавились от тысяч работников.

Поиск высококлассных технических специалистов по безопасности «становится все более обычным делом» для бизнеса с тех пор, как Anthropic начала показывать Mythos, подтверждает Майкл Пьяченте, управляющий партнер агентства по подбору топ-менеджеров Hitch Partners.

По его словам, компанию буквально затопили такими запросами.

«Рост с осени прошлого года — в пять, а то и в семь раз, — уточняет он. — Нам пришлось отклонить часть заявок».

Пришла пора меняться

Некоторые специалисты по кибербезопасности оседлали волну, чтобы ковать железо, пока горячо. Инженер по безопасности Брайан Гауденти уволился с работы по выявлению и расследованию киберугроз в крупной IT-компании в ноябре. Несмотря на более чем десятилетний опыт, поначалу он не мог найти новое место.

С помощью ИИ Гауденти стал делать музыку, веб-приложения и софт и добавил эти проекты в свое портфолио. Как следствие — с апреля он выстраивает команду безопасности в ИИ-стартапе.

«Те, кто этого не делает и ждет, что их старые вакансии вернутся, — не дождутся. Не думаю, что будет просто сокращение рабочих мест. Но людям придется адаптироваться — это 100%. Менять представление о том, кем они будут работать дальше», — уверен свежеиспеченный начальник.

Одновременно резко выросли зарплатные ожидания в этом сегменте отрасли. Руководитель службы безопасности в IT вполне может рассчитывать на годовое вознаграждение 7–8 миллионов долларов, говорит Коуэн.

«Еще пару лет назад эта цифра всех просто шокировала бы. Сейчас пришло понимание: людей с нужным набором навыков очень мало, нам приходится их искать и с трудом находить», — объясняет он.

Кадровая лихорадка захватывает и позиции среднего звена. Инженеры по безопасности теперь просят больше денег и интересных задач — что еще больше обостряет конкуренцию за них, добавляет Кисснер.