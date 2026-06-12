Как жители крупных городов справлялись с жарой в сто лет назад

Каждое лето крупные города страдают от невыносимой жары. Сегодня люди могут хоть как-то спасаться в кондиционированных помещениях, но в XIX-XX веке такой технологической роскоши не было, и горожанам приходилось искать другие способы охладиться. Портал theconversation.com рассказал, как в прошлом справлялись с жарой жители Лондона, Парижа и Нью-Йорка.

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В XIX-XX веках жители городов разработали ряд стратегий для борьбы с жуткой жарой в плотной застройке. Так, для большинства горожан раньше приоритетом был побег из душной квартиры. В середине XX века в Лондоне люди любили лежать на крышах своих домов, чтобы охлаждаться от ветерка, кружившего над городскими улицами.

А для многих других общественные пространства были лучшим убежищем от жары. Лондонцы еще с XIX века прохлаждаются в тени деревьев в парках, в фонтанах и прудах.

Были попытки справиться с жарой и дома. В отличие от тех, кто искал облегчения на улице, более состоятельные жители Лондона прибегали к помощи денег и технологий. Если точнее, они закупали лед, импортированный из Норвегии, или платили слугам, чтобы те обмахивали их.

Парижане прибегали к схожей стратегии. Они, как и жители Лондона, активно пользовались парками, которые городские планировщики вплели в ткань Парижа в конце XIX века, в период реконструкций Османа. Но город спасала от жары не только плотная флора в парках: деревья, посаженные вдоль улиц, также заслоняли горожан от солнечных лучей.

Хотя река Сена потенциально могла помочь в борьбе с жарой, купание в реке было официально запрещено в середине XIX века. Однако это не мешало горожанам периодически окунаться в воду, если верить сохранившимся фотографиям. В то же время, более привилегированные парижане, как и лондонцы, закупали лед из более северных регионов. Лед оставался товаром роскоши вплоть до 1870-х, пока развитие технологий не позволило создавать его искусственными методами, что сделало его более дешевым и доступным.

К середине XX века жизнь в Париже прошла через множество трансформаций. Кондиционеры набирали популярность, но некоторые традиционные способы охлаждения так и остались неотъемлемой частью жаркого лета в городе. Народ продолжал собираться на террасах кафе и берегах Сены, а из фонтанов XIX века по-прежнему набирали воду в бутылки.

В Нью-Йорке была похожая картина. В XIX веке люди спали на крышах, потели на пожарных лестницах и всеми силами избегали жилищ в жару. Семьи побогаче просто уезжали в загородные дома — газеты называли их «беженцами от жары». Но большинство жителей города предпочитали пляжи — Нью-Йорк все-таки построен на острове. К XX веку в арсенал также вошли квартальные вечеринки с мороженым и пожарные гидранты.

На сегодняшний день крупные города относятся к угрозе жаркой погоды куда серьезнее. Ужасная тепловая волна 2003 года, к примеру, привела Париж в чувство. В Нью-Йорке кондиционеры стали предметом политических дискуссий, в которых активисты ратуют за «право на охлаждение». А Лондон в июне запустит первый официальный план по борьбе с жарой, поскольку Британский комитет по глобальному потеплению заявил, что «британский образ жизни» находится под угрозой со стороны погоды.