Для компьютеров Apple выпустили приложение для защиты от животных
В магазине приложений Apple для macOS появилось приложение Cats Lock, предназначенное для блокировки клавиатуры ноутбуков MacBook от котов. Решение призвано предотвратить случайные нажатия клавиш во время работы за компьютером.
Разработчики позиционируют приложение как защиту компьютера от кошек для пользователей, которые сталкиваются с непреднамеренным вводом текста, закрытием вкладок браузера или прерыванием видеозвонков из-за питомцев, перемещающихся по клавиатуре устройства.
Cats Lock позволяет отключить клавиатуру одним нажатием или при помощи горячей клавиши. В программе предусмотрен так называемый Stealth Mode — режим скрытой работы без уведомлений и звуковых сигналов, что делает ее использование менее заметным во время просмотра видео, онлайн-конференций или рабочих сессий.
Дополнительно приложение предлагает систему звуковых предупреждений. Пользователи могут выбрать стандартные сигналы либо записать собственные голосовые сообщения, которые будут воспроизводиться при попытке кота пройтись по клавиатуре и таким образом спугнуть и отогнать животное.