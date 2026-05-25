iPhone 18 Pro получит спутниковую связь нового поколения

По последним данным из надёжных источников, будущие модели iPhone 18 Pro и iPhone Ultra будут оснащены новым фирменным модемом Apple под названием C2.

Как сообщается, этот модем сможет работать с сетями 5G, использующими базовые станции стандарта 5G NR-NTN. Ожидается, что благодаря этой технологии смартфоны линейки 2026 года смогут автоматически переключаться на спутниковое покрытие, когда сигнал сотовой связи ослабевает.

Спутниковая связь станет обыденностью

Функция 5G NR-NTN призвана превратить спутниковую связь из инструмента для экстренных случаев в повседневную технологию, работающую так же надёжно, как и обычные сотовые сети. iPhone 18 Pro и iPhone Ultra получат новый фирменный модем Apple C2, который обеспечит поддержку спутниковой сети 5G.

Смартфоны смогут автоматически подключаться к спутниковой сети при возникновении проблем с традиционной связью. Это означает, что пользователи, находящиеся в удалённых районах с плохим или отсутствующим сотовым покрытием, смогут оставаться на связи, даже если телефон находится в кармане, в движении или внутри помещений.

Преимущества новых чипов

Apple готовится к выпуску процессоров A20 и A20 Pro, созданных по 2-нм техпроцессу TSMC, которые станут основой iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Эти чипы призваны обеспечить рекордную автономность для флагманских смартфонов компании. На фоне стремления конкурентов, таких как Qualcomm и MediaTek, использовать улучшенный 2-нм техпроцесс TSMC N2P для повышения производительности своих новых чипов Apple продолжает доминировать в разработке собственных процессорных ядер.

В то время как соперники стремятся повысить производительность за счёт увеличения тактовых частот и количества ядер, что часто ведёт к росту энергопотребления, Apple, вероятно, продолжит использовать свою проверенную стратегию энергоэффективных ядер, как и в случае с A19 Pro. Это позволит достичь аналогичных показателей производительности при более низких частотах и, как следствие, меньшем потреблении энергии.

Уменьшение размера кристалла процессоров A20 и A20 Pro по сравнению с предшественниками, как это было с A19 Pro по сравнению с A18 Pro, также может способствовать снижению производственных затрат. Согласно предварительным тестам, прирост производительности может составить до 29% без увеличения энергопотребления. В сочетании с предполагаемой ёмкостью аккумулятора iPhone 18 Pro Max на уровне 5100-5200 мА·ч для версии с eSIM эти технологические достижения сделают новые флагманские модели весьма конкурентоспособными.