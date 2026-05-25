Неожиданная находка помогла ученым сделать новое открытие о древней жизни

Южнокорейские геологи обнаружили строматолиты — слоистые структуры, образованные колониями микробов, — под дном ударного кратера Чокчжун-Чоге. Его пробил астероид около 42 тысяч лет назад. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

Ученые под руководством Джесу Лима из Корейского института наук о Земле и минеральных ресурсов (KIGAM) нашли несколько строматолитов диаметром 10–20 сантиметров. Они образовались в гидротермальном озере, которое возникло из-за тепла после удара. В воде были микроорганизмы, приспособленные к горячей среде.

Анализ показал высокое содержание кальция, кальцита, серы и следы европия — элемента, который становится растворимым только в горячих гидротермальных источниках. Возраст строматолитов — от 23,4 до 14,6 тысячи лет назад. Значит, озеро существовало десятки тысяч лет.

Это первое убедительное доказательство, что строматолиты могут расти в ударных кратерах, заявил Лим. Если на ранней Земле было много таких кратеров, микробы могли выживать в них в периоды интенсивной бомбардировки.

Возможно, эти сообщества цианобактерий производили кислород еще до того, как он появился в атмосфере — исследователи называют такие места «кислородными оазисами». Похожие следы могут быть и на Марсе — в его ударных кратерах могут сохраниться остатки строматолитов, считают ученые.