Найдены возможные следы первой кремации в истории человечества

Обожженные кости Homo sapiens, найденные в Эфиопии, могут быть признаком первой в истории нашего вида кремации, допустили авторы исследования в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Раскопки на археологическом памятнике Халиби, что в Афарской рифтовой долине, ведутся с 1981 года. В этом районе обнаружены важные ископаемые останки.

Среди них — кости людей, обожженные при высоких температурах. Это может указывать на кремацию и быть древнейшим из известных свидетельств погребения человека в огне.

На костях также видны следы зубов хищников и признаки быстрого захоронения. В статье подчеркивается, что следы огня могут быть следствием лесного пожара. Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о погребальном обряде, потребуются дополнительные исследования.

Кроме того, исследование показывает, что местные гидрологические факторы — например, циклы разливов древней реки Аваш — влияли на жизнь людей сильнее, чем глобальные колебания климата. Тысячи каменных орудий говорят о том, что люди неоднократно возвращались в этот район на короткое время — на равнину, которая периодически затоплялась.

Предметы, найденные на памятнике, сохранились в почти ненарушенных слоях, что дает ученым возможность необычайно точно восстановить пространственное расположение предметов и ископаемых на большой территории.

«Наше исследование помогает составить целостную картину взаимодействия ранних Homo sapiens с природой. Судя по результатам, местные факторы, связанные с водой, и их изменения играли бóльшую роль, чем климат в глобальном масштабе», — говорит палеонтолог Ферхат Кая из Оулуского университета.

Около 2% орудий изготовлено из обсидиана, который в этих краях не встречается. Это свидетельствуют о сложном поведении древних людей — то есть они часто перемещались и на большие расстояния. Анализ более 3000 ископаемых костей животных раскрывает разнообразие экосистемы, в которой были обезьяны, грызуны и крупные млекопитающие.

Находки помогают ученым понять, как ранние люди приспосабливались к меняющейся среде в Восточно-Африканской рифтовой долине. Авторы считают материал уникальным, потому что орудия и окаменелости остались в земле нетронутыми — их не сместили геологические процессы или движение воды.