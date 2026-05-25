Названа неожиданная причина перегрева компьютера

Специалисты издания BGR предостерегли пользователей от того, чтобы оставлять компьютер на полу. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы портала объяснили, почему стационарный компьютер не рекомендуют оставлять на полу. Это связано с тем, что устройство в таком положении быстрее накапливает пыль, чем на столе, и начинает перегреваться. Также журналисты назвали неожиданные причины этого феномена.

По их словам, при установке персонального компьютера (ПК) на полу под столом могут частично или полностью быть заблокированы воздухозаборники. Также стоящий на полу системный блок может близко находиться с коврами или шторами, которые из-за статического электричества активно притягивают пыль. В результате вентилятор ПК начинает засасывать пыль и переносить ее прямо на материнскую плату устройства.

«Более того, размещение компьютера на полу делает его уязвимым для случайных ударов, которые могут привести к повреждению кабелей или более серьезным последствиям», — отметили специалисты.

Если компьютер невозможно поставить на стол, то авторы рекомендовали устанавливать его на подставку, чтобы он не касался пола. Однако пыль в этом случае все равно будет скапливаться быстрее, чем если бы девайс находился на столе.

