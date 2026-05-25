Представлены наушники Soundcore Liberty 5 Pro с ИИ-функциями

Soundcore представила на мероприятии Anker Day в Нью-Йорке наушники Liberty 5 Pro и 5 Pro Max – первые наушники с чипом THUS AI от Anker.

Новинки обладают адаптивным шумоподавлением Adaptive ANC 4.0 и попали в Книгу рекордов Гиннесса за чёткость звука.

Особенности

Наушники серии Liberty 5 Pro работают на базе разработанного компанией Anker чипа THUS AI – интегрированного аудиопроцессора с функциями вычислений и хранения данных, который, по словам компании, обеспечивает значительные улучшения в обработке звука, шумоподавлении и его оптимизации в реальном времени.

Модели имеют защиту от влаги и пыли по стандарту IP55. Среди главных функций – одновременное подключение к трём устройствам.

Адаптивное шумоподавление

Liberty 5 Pro и Liberty 5 Pro Max оснащены адаптивным шумоподавлением Soundcore Adaptive ANC 4.0, которое использует восемь микрофонов для обработки аудиоданных со скоростью до 384 000 раз в секунду.

Система непрерывно отслеживает внешние шумы и звуки, попадающие в ушной канал, и корректирует уровень шумоподавления в реальном времени. По заявлениям производителя, алгоритм способен эффективно подавлять широкий спектр шумов, включая человеческую речь. Также утверждается, что эффективность шумоподавления в новых наушниках в 2 раза выше, чем в Liberty 4 Pro.

Обработка звука

Технология HearID 5.0 создаёт индивидуальный звуковой профиль пользователя, а функция AI Sound Enhancement восстанавливает до 65% аудиодеталей, которые обычно теряются при передаче по Bluetooth.

В основе устройств лежит чип Bluetooth 6.1 с поддержкой пространственного звука Dolby Atmos и отслеживанием положения головы, а также кодека LDAC.

Дисплеи и функции кейса

Liberty 5 Pro Max отличается 1,78-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном, встроенным в зарядный кейс. Он позволяет записывать совещания прямо на устройство без использования телефона, а затем передавать аудио в приложение Soundcore для создания транскрипций, определения участников и выделения ключевых задач. Liberty 5 Pro получили меньший 0,96-дюймовый сенсорный TFT-дисплей на корпусе кейса.

Автономность

Кроме того, обе модели поддерживают ИИ-перевод, при этом версия Pro Max реализует эту функцию как через наушники, так и через кейс. Заявленное время работы составляет до 6,5 часов с включённым шумоподавлением и до 28 часов с подзарядкой от кейса. Быстрая зарядка за 5 минут обеспечивает около четырёх часов воспроизведения.

Сроки выхода и цена

Обе модели уже доступны на Soundcore, Amazon и Best Buy. Стоимость Liberty 5 Pro составляет $170, Liberty 5 Pro Max – $230.