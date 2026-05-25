Эксперт рассказал, как выбрать безопасный пауэрбанк

При выборе качественного и безопасного пауэрбанка нужно учитывать бренд и защитные механизмы, заложенные в устройстве. Об этом aif.ru рассказал IT-эксперт Эльдар Муртазин.

Специалист предупредил, что при покупке пауэрбанка не следует полагаться только на его привлекательную стоимость. Важно брать во внимание качество устройства, его бренд, а также избегать покупки самых дешевых товаров.

«Если вы не знаете бренд, то для ориентира надо использовать цену: посмотреть на рынке, сколько стоят самые дешевые аккумуляторы, не покупать их, а дальше выбирать уже аккумуляторы, которые стоят подороже. У нас есть крупные бренды, которые будут стоить достаточно дорого. При этом есть бренды дешевле, функциональнее, но при этом хорошего качества», — объяснил он.

Однако эксперт посоветовал отдавать предпочтение проверенным маркам. Не менее важно учитывать защиту пауэрбанка от перезарядки и механических повреждений. Эта информация должна быть указана в технических характеристиках устройства.

Профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов до этого говорил, что если попасть под дождь со включенным пауэрбанком, то током не ударит. Однако, по его словам, в таком случае есть риск испортить само устройство.