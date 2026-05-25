Ученые предупреждают о страшной климатической катастрофе: актуальные данные и влияние на РФ

Ученые предупреждают о приходе невероятно мощного Эль-Ниньо — воды центральной и восточной частей Тихого океана прогреются еще на 10 градусов, а мир ввергнется в экологическую турбулентность. Об этом сообщает «Царьград».

Лоскут площадью с континент

Название природному явлению дали в конце XIX века перуанские рыбаки. Они заметили, что потепление в океане обычно приходится на канун Рождества, и стали называть его El Niño (в переводе с испанского — «мальчик» или «младенец») в честь Младенца Иисуса.

За регулировку течения и температуру глубинных и поверхностных вод отвечают пассаты. Это постоянные ветры, которые дуют с востока на запад. Они гонят теплый воздух к азиатским берегам и Индонезии. Однако раз в пять-семь лет сила пассатов ослабевает, а ветры меняют направление. Тогда теплые массы воды движутся в обратном направлении, к берегам Южной Америки и экватору. Холодные воды с глубины поднимаются медленнее, а поверхностные прогреваются быстрее и сильнее.

Это явление называют Эль-Ниньо. Он нарушает циркуляцию воздуха по всему миру и приносит как засуху, так и обильные осадки. Длится период год-полтора. Это приводит к неурожаю, взлету цен на продовольствие, голод в странах третьего мира, волны миграции.

«В Чили, например, Эль-Ниньо может вызвать сильные дожди, что, в свою очередь, ограничит доступ к шахтам, поставляющим почти 30% мировой меди. Снижение производства и задержки поставок повлияют на цену металла, используемого в таких товарах, как компьютерные чипы, автомобили и бытовая техника», — заявляет Bloomberg.

Сильнейшая температурная аномалия была зафиксирована в 1877 году. Тогда Эль-Ниньо спровоцировал климатический коллапс: от голода и эпидемий погибло более 50 млн человек. Повторялось Эль-Ниньо и в следующих веках. Особенно тяжкими были 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годы.

Влияние на Россию

России принадлежит почти четверть мирового экспорта пшеницы, до 200 млн тонн. Внутреннее потребление составляет до 40 млн тонн. В этом году посевная кампания яровой пшеницы из-за холода и обильных осадков к концу апреля отставала от графика на 81% по сравнению с прошлым годом.

В случае дефицита зерна власти, скорее всего, введут барьеры для поставок на мировой рынок. Так же было в 2010 году: из-за засухи Россия тогда ввела полный запрет на поставки зерна на мировые рынки, и цены взлетели на 80–90%.

Если прогнозы ученых об Эль-Ниньо сбудутся, то сокращение поставок российского зерна, а также засуха в Австралии, Индии и Южной Америке, вызовут сильнейший мировой шок. Кроме РФ полностью прокормить себя и торговать излишками способны только США, Канада, Аргентина и Австралия.

При этом климатолог, доцент кафедры геоэкологии и природопользования Челябинского государственного университета Надежда Пестрякова относится к приходу Эль-Ниньо спокойно. Она отмечает, что пока это лишь прогнозы.

«Нам же это природное явление не так страшно. Например, в Челябинске стоит жара. Но как пойдет поспевать клубника, пойдут дожди. Одно природное явление сменяет другое. Мы живем в умеренных широтах, и огромные катастрофы нам не грозят», — заметила она.

По ее мнению, сложности могут быть на приморских территориях страны. Вместе с тем она допускает, что цикличное природное явление опосредованно может стать возможностью для глобалистов влиять на ситуацию в мире, в том числе вызывать голод и усиливать миграционные потоки.