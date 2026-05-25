На китайскую космическую станцию прибыла смена

В Китае стартовала очередная космическая миссия «Шэньчжоу-23». Тайконавты уже прибыли на станцию «Тяньгун» и встретились с коллегами, которые провели на орбите более 200 дней.

Задержаться в космосе на срок, превышающий запланированные шесть месяцев, им пришлось из‑за трещин в иллюминаторе «Шэньчжоу-20». В новом космическом корабле этот опыт учтен: вместо одного жаростойкого стекла иллюминаторы получили по два, плюс внутренняя защита. Работы по замене проводились в уже готовом к полету аппарате на космодроме в невероятной тесноте.

Кроме этого, «Шэньчжоу-23» переоборудован таким образом, чтобы нести больше «ручной клади» — более 100 кг вместо порядка 50 кг ранее. В основном это научные грузы — по словам представителя Управления программы пилотируемых полетов КНР (CMSA) Чжана Цзинбо, экипажу предстоит провести более 100 экспериментов:

вырастить два последовательных урожая риса;

проверить влияние микрогравитации на жировой обмен в печени;

испытать перовскитные солнечные элементы в суровых условиях космоса;

выращивать «искусственные эмбрионы» из стволовых клеток и многое другое.

На смену экипажу «Шэньчжоу-21» прибыли:

командир Чжу Янчжу (был бортинженером на «Шэньчжоу-16»),

Чжан Чжиюань, служивший пилотом ВВС НОАК

и специалист по полезной нагрузке Лай Кайин — первая в истории тайконавт из Гонконга, которая ранее занималась компьютерной криминалистикой в полиции.

Один из них останется на орбите на год. Кто — решат позже.

Как видно, в нынешней экспедиции много новаций. Кроме прочего, этот полет стал самым быстрым. Впервые опробована сложная радиальная стыковка — так называемая «космическая игла». В воскресенье в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск) ракета Long March 2F стартовала с космодрома Цзюцюань. Корабль летел по короткой двухвитковой схеме и без пятнадцати три ночи пристыковался к станции. И уже в 5:13 25 мая (00:13 по Москве) экипажи приветствовали друг друга.