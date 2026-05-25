Раскрыты подробности крупного обновления ИИ-функций в iOS 27

Apple готовит заметное расширение возможностей ИИ-функций Genmoji и Image Playground в iOS 27, а также интерфейс управления AirPods. При этом амбициозные ИИ-проекты компании, включая виртуального тренера для Apple Watch, столкнулись с задержками, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple существенно улучшила собственные модели искусственного интеллекта, используемые в Genmoji и Image Playground. Компания также рассматривает интеграцию сторонних ИИ-моделей помимо OpenAI и ее ChatGPT для работы с изображениями внутри экосистемы Apple Intelligence. Ожидается, что качество генерации изображений заметно вырастет по сравнению с текущей версией.

Отдельное внимание компания уделит пользовательскому интерфейсу AirPods. В iOS 27 ожидается редизайн раздела настроек наушников, который открывается при подключении устройства. Интерфейс должен стать более простым и понятным для пользователей, однако полноценного отдельного приложения для AirPods пока не планируется.

Еще одно изменение связано с требованиями европейского законодательства. По данным Bloomberg, пользователи в ЕС смогут выбирать сторонние протоколы передачи мультимедиа, включая Google Cast, в качестве альтернативы AirPlay для передачи видео, фото и аудио на телевизоры и колонки.

При этом проект Project Mulberry, представляющий собой ИИ-сервис с персональным тренером на Apple Watch, столкнулся с внутренними изменениями и задержкой разработки. Из-за этого запуск функции не состоится одновременно с релизом watchOS 27.

Официально новые версии iOS, watchOS и других операционных систем Apple представит на конференции для разработчиков WWDC 2026, которая стартует 8 июня.