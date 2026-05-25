Обнаружен ранее неизвестный вид глубоководных осьминогов

Международный коллектив океанологов обнаружил у берегов острова Дарвина в Галапагосском архипелаге ранее неизвестный вид осьминогов, обладающий очень небольшими размерами, ярко-голубой окраской и обитающий на глубине в 1,7 км.

Его открытие расширило уникальную фауну Галапагосов, сообщила пресс-служба американского Филдовского музея Чикаго.

"Как только мы увидели этого осьминога, мы сразу поняли, что натолкнулись на что-то новое и необычное. За все время изучения осьминогов я никогда не наталкивалась на подобных существ. Его открытие в очередной раз подчеркивает огромные размеры океанов Земли и то, что в них скрывается огромное число еще не открытых видов беспозвоночных", - заявила куратор Филдовского музея Чикаго (США) Джанет Войт, чьи слова приводит пресс-служба музея.

Войт и другие ученые обнаружили ранее неизвестный вид глубоководных осьминогов в рамках одной из экспедиций к берегам острова Дарвина, в ходе которой ученые изучали придонную фауну и флору в этой части Галапагосского архипелага при помощи робота. На глубине в 1 773 м от поверхности моря камеры этого погружаемого аппарата обнаружили небольшого осьминога длиной всего в три см, которого исследователям удалось поймать при помощи манипуляторов робота и доставить к поверхности.

Как отмечают исследователи, за всю экспедицию им удалось поймать лишь одного осьминога, что вынудило их отказаться от традиционных методов изучения подобных беспозвоночных, в рамках которых образцы животных препарируют, и использовать для этого новые методы на базе компьютерной микротомографии. Их применение позволило ученым изучить структуру "клюва", зубов и внутренних органов осьминога и определить его положение на древе эволюции.

Данные сведения помогли ученым отнести обнаруженного ими моллюска к роду пигмейских осьминогов (Microeledone), чьи представители ранее были обнаружены на глубине в примерно километр у берегов Новой Каледонии, и присвоить ему имя Microeledone galapagensis в честь Галапагосских островов. Его обнаружение существенно расширяет ареал обитания этого рода осьминогов, а также дополняет уникальную флору и фауну данного архипелага еще одним необычным видом живых существ, подытожили исследователи.