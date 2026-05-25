Microsoft упростила удаление Copilot из Windows 11

После месяцев навязчивого ИИ-энтузиазма Microsoft внезапно решила сделать то, чего пользователи Windows 11 ждали с самого появления Copilot: дать возможность нормально удалить его из системы. Без плясок с PowerShell, без шаманства с AppxPackage и без ощущения, что ты пытаешься выковырять Edge из Windows в 2018-м.

Как выяснило издание Windows Latest, в апрельском обновлении Windows 11 за 2026 год Microsoft добавила новую групповую политику — «Remove Microsoft Copilot app».

Причём политика удаляет не только обычный Copilot, но и Microsoft 365 Copilot — того самого ИИ-помощника, которого Microsoft активно запихивает в Office для обычных пользователей и корпоративных клиентов.

И тут особенно смешно вот что: компания добавила этот инструмент почти тайком. Видимо, после бесконечных жалоб, мемов и массового игнора ИИ-функций Microsoft решила действовать потише.

Сама логика работы политики тоже прекрасна. Copilot автоматически удалится только при выполнении нескольких условий:

Copilot и Microsoft 365 Copilot установлены в системе; пользователь сам их отдельно не ставил; Copilot не использовался больше 28 дней.

Новая политика работает в Windows 11 Pro, Enterprise, Education и LTSC. Владельцам домашней версии, как обычно, предлагают путь страданий через реестр.

Для этого нужно вручную создать раздел:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsAI

и добавить параметр:

RemoveMicrosoftCopilotApp = 1

После перезагрузки Copilot должен исчезнуть автоматически.

Ну а для тех, кто предпочитает старую добрую консольную хирургию, остаётся PowerShell:

Get-AppxPackage -AllUsers -Name "Microsoft.Windows.Ai.Copilot.Provider" | Remove-AppxPackage

Хотя сегодня всё стало заметно проще. Теперь Copilot можно удалить даже обычным правым кликом по приложению в меню «Пуск». Что звучит как достижение, хотя вообще-то так и должно было быть с самого начала.

Самое забавное во всей истории — Microsoft по-прежнему не спешит рассказывать, сколько людей реально пользуются Copilot на десктопах. И это, кажется, говорит о популярности функции лучше любой презентации.