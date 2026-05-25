Kawasaki и Nvidia создадут центр разработки «физического ИИ» в США

Японская Kawasaki Heavy Industries совместно с Nvidia, Fujitsu и Microsoft будет разрабатывать систему «физического ИИ» для робототехники. В рамках сотрудничества компании создадут исследовательский центр в Сан-Хосе, который сосредоточится на обучении и тестировании автономных роботизированных платформ, сообщает TNW.

© Kawasaki

На начальном этапе партнеры намерены сосредоточиться на медицинских роботах, системах помощи пожилым людям и персональном транспорте. Одним из ключевых проектов станет Corleo, экспериментальный четырехногий робот Kawasaki, предназначенный для передвижения по сложному рельефу.

По размерам Corleo сопоставим с крупным мотоциклом. Платформа использует водородный двигатель объемом 150 куб. см, обеспечивающий питание приводов в ногах робота. Управление осуществляется за счет смещения центра тяжести пользователя, а не традиционного рулевого механизма. В Kawasaki рассчитывают представить проект на Expo 2030 Riyadh и выпустить робота в продажу к середине следующего десятилетия.

Сотрудничество с Nvidia должно ускорить переход Corleo от демонстрационного концепта к полноценной рабочей платформе. Для этого Kawasaki планирует использовать программные инструменты моделирования и ИИ-среды Nvidia, позволяющие обучать роботизированные системы в виртуальных сценариях до начала реальных испытаний.

Рынок позитивно отреагировал на партнерство: акции Kawasaki выросли почти на 12%, продемонстрировав максимальный дневной рост с февраля. Следом укрепились котировки и других японских производителей промышленных роботов, поскольку инвесторы расценили сделку как подтверждение нового этапа развития ИИ-робототехники.