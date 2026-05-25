Wi-Fi-роутеры грозят стать средством тайной слежки за гражданами

Исследователи из Германии заявили, что обычные домашние Wi-Fi-роутеры способны распознавать людей почти со 100% точностью — даже если рядом нет смартфона или другого подключенного устройства.

Технология работает не через камеры, а с помощью радиоволн. Анализируя то, как сигнал Wi-Fi отражается от объектов и человеческого тела, система может буквально «рисовать» пространство вокруг роутера и определять, кто находится в помещении.

По словам ученых, ключевую роль играют данные обратной связи формирования луча. Они не зашифрованы, поэтому теоретически их может перехватить любой человек в зоне действия сети. Именно эти отражения позволяют искусственному интеллекту формировать уникальные «отпечатки» людей и затем узнавать их повторно.

Особое беспокойство экспертов вызывает то, что метод работает на стандартном Wi-Fi-оборудовании, которое уже установлено в большинстве квартир, офисов и общественных мест.

«Если вы регулярно проходите мимо кафе с Wi-Fi, вас могут идентифицировать незаметно для вас — а затем распознать снова», — предупредил исследователь Юлиан Тодт из KASTEL.

Профессор Торстен Штруфе считает, что подобные технологии могут стать серьезной угрозой для приватности и привести к новой форме скрытого наблюдения.