В WhatsApp* появится новый раздел контактов

WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) решил сделать проверку онлайн-статуса менее похожей на археологические раскопки по чатам. В свежей бета-версии мессенджера для iPhone нашли упоминания нового раздела контактов, где пользователи смогут быстрее увидеть, кто сейчас онлайн, а кто был активен недавно.

Функцию обнаружили специалисты WABetaInfo. По их данным, WhatsApp работает над новым хабом контактов — отдельным разделом, в котором люди будут сгруппированы по активности.

Сначала там появятся избранные контакты, затем пользователи, которые находятся онлайн прямо сейчас, а ниже — те, кто был активен недавно.

Сейчас всё устроено куда менее удобно. Чтобы проверить, онлайн ли конкретный человек, нужно открыть диалог и посмотреть на верхнюю часть чата. Если контактов несколько, начинается классический квест: открыл один чат, закрыл, открыл другой, снова закрыл.

Новый раздел должен убрать эту возню и показать активность контактов в одном месте. Но есть важный нюанс: правила приватности WhatsApp никуда не денутся. Пользователь сможет видеть чужой онлайн-статус только в том случае, если сам разрешил показывать свой. То есть схема остаётся прежней: хочешь смотреть — будь готов, что смотрят и на тебя.

По данным WABetaInfo, новый раздел будет доступен из настроек приложения. Пока функция недоступна даже участникам бета-тестирования, однако исследователям удалось активировать её вручную.

Когда WhatsApp выкатит нововведение для всех, неизвестно.

