Экипаж МКС провел тренировку в скафандрах «Орлан» перед выходом в космос

Экипаж Международной космической станции (МКС) провел подготовку к выходу в открытый космос.

В частности, космонавты произвели примерку и подгонку по размеру скафандров "Орлан" №6 и №7, которые, по словам спецкора ТАСС на МКС, командира станции Сергея Кудь-Сверчкова, являются по сути маленькими космическими кораблями.

"Сегодня у нас проходит тренировка в скафандрах "Орлан" перед выходом за борт. Мы проверили наши скафандры: размер, подгонку и работу с инструментом. Этот скафандр называется "Орлан", и по сути это настоящий одноместный космический корабль. Он не похож на аварийно-спасательные скафандры "Сокол", потому что те больше похожи на костюм", - пояснил космонавт.

Кудь-Сверчков рассказал, что скафандр нужно не надевать, а входить в него через открытый ранец. При этом космонавт изнутри "Орлана" может его закрыть и герметизировать, но, по словам командира МКС, лучше, когда кто-то контролирует и помогает извне. В ранце находятся системы кислородного обеспечения, охлаждения, очистки и кондиционирования воздуха, электропитания и радиосвязи. Масса скафандра составляет около 120 кг, перемещение осуществляется только за счет силы рук - системы самостоятельного движения у "Орлана" нет.

Для охлаждения тела космонавты надевают специальное белье с системой водяного охлаждения, соединенное шлангами с ранцем. Управление системами скафандра производится через компьютер с небольшим экраном и клавиши управления подачей кислорода, регулирования давления и теплообмена. Безопасность обеспечивается тремя страховочными карабинами.

На навесном оборудовании скафандра - система видеофиксации, накамерные светильники и светофильтр для защиты от яркого солнца на освещенной части орбиты. Зеркала помогают контролировать положение органов управления и инструментов, так как посмотреть на себя из скафандра невозможно.

"Вот в таких одноместных космических аппаратах, в наших скафандрах "Орлан", мы вскоре и выйдем через выходные люки поработать на станции", - заключил командир МКС.

Внекорабельная деятельность запланирована на 27 мая. Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев в скафандрах "Орлан-МКС" №7 и №6 выполнят установку оборудования и возврат результатов экспериментов. Бортинженер Андрей Федяев будет с борта МКС дежурить за пультом роборуки ERA.