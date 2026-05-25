Huawei разработала новый принцип для повышения мощности чипов

Китайская корпорация Huawei разработала новый руководящий принцип развития полупроводников, который позволит наращивать производительность процессоров за счет изменения архитектуры, а не физического уменьшения элементов.

Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на презентацию компании на международном симпозиуме IEEE в Шанхае.

"За последние шесть лет исследований и практики мы спроектировали и запустили в массовое производство 381 модель чипов, созданных на основе этого принципа", - заявила президент полупроводникового подразделения Huawei Хэ Тинбо.

Она подчеркнула, что новая технология "логического сворачивания" ляжет в основу процессоров Kirin осенью 2026 года и существенно повысит их производительность.

Новая концепция, получившая название "закон Тао" ( ), призвана заменить традиционное "геометрическое" уменьшение транзисторов "временным", сокращая задержки при передаче сигналов внутри системы на фоне физических и экономических тупиков классического закона Мура. В Huawei рассчитывают, что к 2031 году этот подход позволит создавать передовые процессоры, сопоставимые по плотности компонентов со сверхсовременным 1,4-нанометровым техпроцессом.