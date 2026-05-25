Тихий океан закипает: климатический апокалипсис ударит по еде

Беспрецедентный нагрев Тихого океана готовит миру череду сельскохозяйственных катастроф. Уже осенью температура воды может отклониться от нормы более чем на три градуса. Прогнозом поделился директор центра международного агробизнеса Президентской академии Анатолий Тихонов.

© Московский Комсомолец

По его словам, скорость нагрева океана заставила даже скептиков проводить тревожные параллели. Азиатско-Тихоокеанский регион столкнется с острейшим дефицитом влаги. Производство пальмового масла в Индонезии может сократиться на один-два миллиона тонн.

Австралия уже начала экстренную выбраковку скота, готовясь к засухе и падению урожая пшеницы на 19%. Латинскую Америку ждут разрушительные наводнения — в Перу введен режим ЧП, зафиксированы десятки погибших и сотни километров разрушенных дорог.

Эти локальные кризисы уже отражаются на глобальных ценах. Индекс продовольственных цен ФАО в апреле вырос на 2,3%. Эксперты ожидают дальнейшего усиления давления на рынки по мере реализации погодных рисков. Сентябрь–октябрь могут стать пиковыми.