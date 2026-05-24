Раскрыты цены Xiaomi 17T и 17T Pro в России и других странах

В сеть утекли предполагаемые цены еще не представленных смартфонов Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro на ряде международных рынков, включая Россию. Об этом сообщает GizmoChina.

Согласно утечке, в России Xiaomi 17T будет предлагаться по цене от 51,6 тыс. руб. за версию с 256 ГБ памяти и 54,5 тыс. руб. за модель с накопителем на 512 ГБ. Xiaomi 17T Pro, в свою очередь, может стартовать с отметки 68,5 тыс. руб. за конфигурацию с 256 ГБ, тогда как топовая версия с 1 ТБ памяти будет стоить 81,9 тыс. руб.

В ОАЭ базовая версия Xiaomi 17T может поступить в продажу по цене 2599 дирхамов (около 50,3 тыс. руб.), в Филиппинах модификация 12/256 ГБ будет стоить 33 999 песо (около 39,4 тыс. руб.), а версия на 512 ГБ — около 37 999 песо (около 44 тыс. руб.). Флагманский Xiaomi 17T Pro будет предлагаться за 45 999 филиппинских песо (около 53,3 тыс. руб.) в версии с 256 ГБ памяти, а вариант на 512 ГБ — 47 999 песо (около 55,6 тыс. руб.).

По предварительным данным, Xiaomi 17T Pro получит 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, флагманский чип MediaTek Dimensity 9500, аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.

Особое внимание будет уделено камере с оптикой Leica и телеобъективом с пятикратным оптическим зумом и 120-кратным цифровым приближением. Презентация смартфонов серии Xiaomi 17T состоится 28 мая.