В Cеть утекла фотография защитных стекол iPhone 18 Pro и Pro Max

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) фотографии защитных стекол для будущих iPhone 18 Pro и Pro Max.

Защитные стекла демонстрируют, что диагональ дисплеев iPhone 18 Pro и Pro Max не изменится. По слухам, будущие модели получат уменьшенный вырез Dynamic Island, однако аксессуар это не может подтвердить, несмотря на то, что на фото виден вырез только под селфи-камеру.

Согласно ранним утечкам, флагманские смартфоны Apple получат корпус из цельного алюминиевого сплава и станут заметно толще: толщина iPhone 18 Pro Max вместе с выступом камеры может достичь 13,77 мм против 12,92 мм у предыдущего поколения. Это может свидетельствовать о модернизированной системе камер.

Также сообщается, что линейка будет доступна в четырех цветах, включая новый темно-красный оттенок. За производительность устройств будет отвечать фирменный чип A20 Pro, первый мобильный процессор Apple, произведенный по 2-нм техпроцессу TSMC.

По предварительным данным, модели iPhone 18 Pro и Pro Max могут быть представлены осенью 2026 года вместе со складным iPhone Ultra, тогда как базовый iPhone 18 дебютирует лишь в начале 2027 года.