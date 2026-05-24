Таинственные космические объекты оказались порталами между потоками времени

Физики предложили необычную интерпретацию мостов Эйнштейна — Розена — объектов, которые обычно связывают с «кротовыми норами». Эти структуры могут вообще не быть тоннелями через пространство. Вместо этого они могут отражать связь между двумя противоположными направлениями времени. Работа опубликована в журнале Classical and Quantum Gravity (CQG).

Кротовые норы часто изображают как космические туннели, позволяющие быстро перемещаться между удаленными областями Вселенной. Однако авторы отмечают, что это представление возникло значительно позже и не совсем соответствует исходной идее Альберта Эйнштейна и Натана Розена.

Еще в 1935 году ученые ввели понятие «моста Эйнштейна — Розена» как математической связи между двумя симметричными областями пространства-времени. Изначально конструкция нужна была не для космических путешествий, а для описания поведения квантовых полей в сильной гравитации.

Позже эти мосты начали интерпретировать как кротовые норы, хотя расчеты показывали, что пройти через них невозможно: структура схлопывается быстрее, чем свет успел бы ее пересечь. Поэтому в рамках общей теории относительности такие объекты считаются нестабильными и ненаблюдаемыми.

Авторы новой работы предлагают другой взгляд. По их мнению, мост Эйнштейна — Розена можно понимать как связь между двумя компонентами квантового состояния: в одной время течет вперед, в другой — назад относительно зеркального отражения. Исследователи считают, что такая интерпретация может помочь объединить квантовую механику и гравитацию — одну из главных нерешенных задач современной физики.

Модель также предлагает новое решение знаменитого информационного парадокса черных дыр. В 1974 году Стивен Хокинг показал, что черные дыры должны испаряться за счёт излучения. Это породило проблему: казалось, что информация о попавших в них объектах исчезает навсегда, что противоречит законам квантовой механики.

Новая работа предполагает, что информация не уничтожается, а продолжает существовать в противоположном временном направлении. По мнению авторов, это позволяет сохранить причинность и не требует введения экзотической физики.

Исследование остается теоретическим и пока не имеет прямых наблюдательных подтверждений. Однако авторы считают, что некоторые следы прошлой фазы Вселенной могут проявляться в виде реликтовых объектов, которые сегодня интерпретируются как темная материя.