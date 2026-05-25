DeepSeek почти на день пропал в России и вернулся после заявления РКН

В воскресенье в России почти весь день был недоступен сервис DeepSeek без использования средств обхода блокировок. Доступ восстановился вскоре после того, как пресс-служба Роскомнадзора заявила, что ведомство не вводило ограничений в отношении нейросети. Неполадки наблюдались только у российских пользователей: при подключении через VPN и другие средства подмены сетевых адресов сервис продолжал работать.

DeepSeek остаётся единственным сервисом из «большой пятёрки» ИИ-моделей, который не блокирует пользователей из России.

О проблемах с доступом к нейросети сообщил портал «Код Дурова». По данным издания, ресурсы DeepSeek перестали открываться около 11:00 по московскому времени.

Авторы «Кода Дурова» также обратили внимание, что соединение с узлами DeepSeek обрывалось на этапе проверки TLS-сертификата. Такое поведение может быть характерно для заблокированных ресурсов. При этом на момент публикации новости на сайте и в телеграм-канале издания официального сообщения от Роскомнадзора не было, а ресурсы DeepSeek отсутствовали в реестре заблокированных сайтов.

Заявление Роскомнадзора было обнародовано в тот же день вечером, около 19:30: «Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении DeepSeek».

После комментария регулятора в соцсетях начали появляться сообщения о восстановлении доступа к DeepSeek без дополнительных средств. Уже примерно через час сервис снова работал в штатном режиме.