На Кипре найдены кости голубей возрастом 3400 лет

Археологические находки на Кипре позволили уточнить историю взаимоотношений человека и сизого голубя (Columba livia). Ранее считалось, что их совместное сосуществование началось значительно позже, однако новые данные отодвигают эту дату примерно к 1400 году до нашей эры.

В центре внимания учёных оказалось крупное поселение бронзового века — Хала Султан Текке, важный торговый и культурный центр того времени. Здесь было обнаружено 157 костей голубей, среди которых были и останки птенцов. Такая находка позволяет предположить, что птицы не просто обитали рядом с людьми, но, возможно, уже тогда разводились ими.

Дополнительные исследования пролили свет на образ жизни древних голубей. Изотопный анализ показал, что их рацион во многом совпадал с человеческим: основу питания составляли злаки и растительная пища. Также были выявлены следы животного белка. Это может свидетельствовать как о питании птиц отходами человеческой жизнедеятельности, так и о целенаправленном кормлении.

Особый интерес представляет контекст находок. Большинство костей было обнаружено в зонах ритуальной активности. На некоторых останках присутствуют следы термического воздействия — обжига, что указывает на использование голубей в церемониях, пиршествах или жертвоприношениях. Учёные не исключают связи этих практик с местными культами, однако для окончательных выводов требуются дальнейшие исследования.

Это открытие имеет большое историческое значение. Оно доказывает, что история тесного взаимодействия человека и голубя началась на несколько тысячелетий раньше, чем считалось до сих пор. Более того, современные городские голуби являются прямыми потомками тех древних птиц, которые уже тогда были неразрывно связаны с жизнью людей.