Бобры массово мигрируют в Арктику, ученые бьют тревогу

Бобры, известные как "инженеры экосистем", активно продвигаются на север, осваивая арктические территории Канады и Аляски. Новое исследование показало, что эти животные не только расширяют свой ареал, но и радикально меняют северный ландшафт, вызывая серьезную обеспокоенность среди ученых.

С помощью дендрохронологии (анализа следов зубов на деревьях) и спутниковых снимков исследователи из Университета Англия Раскин (Anglia Ruskin University) обнаружили десятки новых бобровых плотин и хаток в регионе Инувиалуит на Северо-Западных территориях Канады. Первые признаки их появления там зафиксированы с 2008 года. На западной тундре Аляски количество бобровых прудов уже достигает 12-13 тысяч.

"Бобры буквально пишут свою историю на ландшафте", - отметила доктор Джорджия Хоул, передает портал Ecoticias.

Ученые связывают миграцию бобров с потеплением Арктики.

Отмечается, что более высокие температуры способствуют росту кустарников и деревьев, которые служат им пищей и строительным материалом. Однако специалисты предупреждают, что строительство плотин в зоне вечной мерзлоты может иметь серьезные последствия. Затопление территорий приводит к накоплению тепла, ускоренному оттаиванию грунта и изменению гидрологии региона. Эксперты подчеркивают, что такое масштабное вмешательство бобров в арктические экосистемы может повлиять на традиционный образ жизни коренных народов, миграцию рыб и общее состояние северной природы. Пока миграция продолжается, и ученые отмечают, что процесс уже приобрел необратимый характер.