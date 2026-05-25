9000 лет назад древние люди уже штукатурили стены и красили полы

Новые раскопки в древнем поселении Канхасан в турецкой провинции Караман показали, как зарождалась культура Центральной Анатолии.

В эпоху неолита там находилась цветущая, плодородная и богатая водой зона, которая связывала между собой Средиземноморье, Каппадокию и Месопотамию, пишет Arkeonews.

Раскопки спустя полвека

Впервые Канхасан начали изучать еще в 1960-х годах под руководством британского археолога Дэвида Френча. Британец не успел завершить раскопки. На глубине четырех метров из-за резкого подъема грунтовых вод работы пришлось экстренно остановить, а сам исследователь переключился на другие проекты. Огромный потенциал древнего памятника остался лишь в предварительных отчетах.

В 2021 году за дело взялась новая команда под руководством профессора Аднана Байсала из Университета Анкары (Турция). За полвека археология шагнула далеко вперед, и теперь ученые используют лазерные сканеры, дроны, 3D-моделирование и георадары. Когда специалисты вернулись на объект, им пришлось изрядно потрудиться: за годы забвения на месте раскопок скопилось более 70 тонн бытовых отходов, а старый лагерь сильно разрушили вандалы. Сейчас ученые планируют превратить территорию в современный туристический центр.

Яркие стены

При изучении древнейших жилых слоев археологи обнаружили цветные пигменты в отделке стен и отчетливые следы красной и черной краски на полах. Канхасан существовал на сотни лет раньше Чатал-Хююка, а значит, именно там зародилась мода на яркий домашний интерьер.

Жители строили прямоугольные дома из сырцового кирпича. Внутри они делали аккуратные перегородки, ставили зернохранилища и очаги, которые регулярно обновляли. Стены покрывали штукатуркой так часто, что со временем на них образовался толстый многослойный пирог, где между уровнями ученые нашли красный, черный и оранжевый цвета.

Люди покинули эти земли примерно в 7200 году до нашей эры. В комнатах был прочный, тщательно уложенный пол и ухоженный очаг. Ученых удивил идеальный порядок: внутри жилищ практически отсутствовали бытовые предметы. Похоже, перед уходом или очередной перестройкой люди сознательно проводили тщательную генеральную уборку и полностью освобождали комнаты.

Жители Канхасана оказались не только отличными строителями, но и умелыми мастерами. Они изготавливали орудия и наконечники стрел из обсидиана — вулканического стекла. Этот материал часто находят на раскопках, но местное племя любило украшать свои изделия изящными резными орнаментами. Похожие узоры встречаются у культур Юго-Восточной Анатолии, а древняя местная керамика напоминает стили Северной Месопотамии.