Загадочная круглая структура близ зоны 51 породила теории о месте посадки НЛО

Странное круглое образование всего в нескольких милях от строго засекреченной базы в Зоне 51 на территории США породило предположения о том, что это может быть секретное место посадки НЛО.

Обнаруженное на Google Планета Земля сооружение расположено всего в четырех милях к северо-востоку от базы, в пустынном ландшафте Невады, пишет Daily Mail. Оно выглядит как большой, почти идеальный круг, вырезанный в бесплодной пустыне Невада, с бледной грязью, резко контрастирующей с более темной окружающей местностью.

В центре находится небольшое возвышение или насыпь, отбрасывающая тень, которая при взгляде сверху делает площадку похожей на гигантскую мишень или посадочный маркер, рассказывает далее Daily Mail. Узкая грунтовая дорога ведет прямо к круглой поляне, а затем резко обрывается у сооружения, придавая участку изолированный и таинственный вид.

Изображение образования, найденного в точке с координатами 37°16'34,5" Северной широты 115°45'18,6" Западной долготы, заполонило социальные сети, где пользователи предположили, что оно похоже на "место крушения инопланетян".

В то время как это открытие породило самые дикие теории, другие пользователи социальных сетей поделились более реалистичным мнением, заявив, что сооружение, по всей видимости, является мишенью для бомбы, расположенной на испытательном полигоне к востоку от Грум-Лейк.

Подобные мишени обычно использовались во время испытаний оружия времен холодной войны и учений по подготовке пилотов в пустыне Невада, отмечает Daily Mail. Гигантская круглая площадка была бы хорошо видна с воздуха, что позволило бы пилотам истребителей отрабатывать бомбометание, а военным экипажам - тестировать системы наведения, радарное оборудование и воздушные датчики. В центре сооружения находится небольшой возвышающийся объект или холм, который, возможно, служил основной точкой прицеливания для самолетов во время учебных полетов.

Хотя удаленное расположение и необычный симметричный дизайн породили в Интернете теории заговора, предполагающие, что сооружение может быть связано с деятельностью НЛО или секретными правительственными экспериментами, пишет Daily Mail, тем не менее, это место очень напоминает другие известные площадки для бомбометания и воздушные мишени, разбросанные по военным полигонам в Неваде и на юго-западе США.

Как бы то ни было, знаменитая Зона 51 уже давно является объектом изучения инопланетян, за забором из колючей проволоки ходят слухи о разбившихся НЛО и внеземных вскрытиях. База, основанная в 1955 году, оставалась практически неизвестной до 1989 года, когда Роберт Лазар заявил по телевидению, что он работал на секретном объекте близ Грум-Лейк, "S-4", изучая инопланетные технологии и космические корабли, пишет Daily Mail.

В то время как удаленная база ВВС США в Неваде тщательно скрывала свою деятельность, ЦРУ, наконец, сняло завесу тайны в 2013 году, официально признав существование Зоны 51. Шпионское агентство рассекретило более чем 400-страничный отчет, в котором подробно описывалось, как на испытания его секретных самолетов-шпионов "приходилось более половины всех сообщений об НЛО в конце 1950-х и большей части 1960-х годов".

Самолеты-разведчики U-2 и A-12 летали в тени пустыни во время холодной войны, но экстремальные высоты вызывали опасения, связанные с инопланетным вторжением.

"Высотные испытания U-2 вскоре привели к неожиданному побочному эффекту - значительному увеличению числа сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО), - говорится в отчете. – Как только самолеты U-2 начали летать на высотах более 60 000 футов, авиадиспетчеры начали получать все большее количество сообщений об НЛО".

Однако в отчете ЦРУ не упоминается назначение Зоны 51 после 1974 года, указывает Daily Mail. В июле 2019 года почти 500 000 человек приняли участие в штурме Зоны 51 в сентябре этого года.

В социальной сети было создано мероприятие "Зона шторма 51, они не могут остановить всех нас", на которое откликнулось более 460 000 человек, а еще 460 тысяч заявили, что они "заинтересованы" в проникновении на территорию Невады.

"Мы все встретимся в туристическом центре пришельцев "Зона 51" и согласуем наш вход", - говорилось в описании мероприятия. – Если мы побежим как Наруто, то сможем двигаться быстрее, чем их пули. Давайте посмотрим на этих пришельцев".

Слова про "бег а-ля Наруто" относится к персонажу аниме Наруто Узумаки, который известен своим стилем бега, при котором его тело наклонено вперед и низко пригнуто к земле, а руки вытянуты за спиной.

Через несколько дней после того, как Мэтти Робертс создал мероприятие в соцсети, он рассказал, что все это было "шуткой". Робертс рассказал KLAS-TV, что он был поражен тем, как сработал его розыгрыш. Робертс сказал, что решил заявить о себе, опасаясь, что ФБР начнет допрашивать его из-за розыгрыша после того, как миллионы поклонников теории заговора об НЛО подписались на вторжение на сверхсекретную базу ВВС США.