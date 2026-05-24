Предсказано стремительное приближение «Эль-Ниньо»

Феномен Эль-Ниньо приближается быстрее, чем ожидалось, и вероятность того, что он будет исторически сильным, возрастает, предупреждают ученые.

В Тихом океане Эль-Ниньо проявляется даже быстрее, чем ожидалось, и вероятность того, что он может стать исторически сильным — редким «Супер» Эль-Ниньо - к осени или зиме, возрастает.

Это соответствует недавно опубликованному в США обновлению от Центра климатических прогнозов (CPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в котором говорится, что вероятность того, что пик силы Эль-Ниньо будет сильным или очень сильной, составляет 2 к 3.

Как поясняет CNN, Эль-Ниньо - это естественный климатический цикл, который возникает, когда тропическая часть Тихого океана прогревается настолько, что вызывает изменение направления ветра в атмосфере, что оказывает негативное влияние на погодные условия во всем мире.

В некоторых регионах могут наблюдаться засухи и аномальная жара, что усугубляет опасность лесных пожаров и проблемы с водоснабжением, в то время как другие страдают от наводнений, вызванных ливневыми дождями. Далеко идущие последствия Эль-Ниньо также могут помешать сезону ураганов в Атлантике. В более широком масштабе это приводит к еще большему повышению температуры на планете, вызванному антропогенным изменением климата. Усиление Эль-Ниньо повышает вероятность всех этих последствий, подчеркивает CNN.

Эль-Ниньо случается примерно раз в два-семь лет и длится от девяти до 12 месяцев. Его сила определяется тем, насколько сильно температура воды в экваториальной части Тихого океана поднимается выше средней, и обычно достигает своего пика зимой в Северном полушарии, отмечает CNN.

Условия слабого Эль-Ниньо возникают, когда температура повышается более чем на 0,5 градуса по Цельсию выше средней в течение длительного периода времени. Температура воды должна быть более чем на 2 градуса выше средней, чтобы это явление можно было считать очень сильным или Суперэльиньо.

Сейчас средняя температура воды чуть ниже порога в 0,5 градуса, но ожидается, что к следующему месяцу она превысит его, согласно ежемесячному обновлению, опубликованному в четверг Центром прогнозирования климата. Это заметное изменение по сравнению с обновлением за прошлый месяц, в котором благоприятствовали нейтральные условия — ни Эль-Ниньо, ни его более прохладный аналог Ла-Нинья - в течение июня.

Затем Эль-Ниньо, вероятно, будет усиливаться в течение лета и осени. Вероятность того, что он продержится всю зиму, также возросла до 96%, что почти соответствует действительности.

Уверенность в себе возросла благодаря огромному запасу теплой воды, который за последние недели скопился в глубинах центральной и восточной части экваториальной части Тихого океана. В конечном итоге эта вода поднимется на поверхность, спровоцирует Эль-Ниньо и продолжит усиливать его.

Но хотя синоптики более уверены в его формировании, “все еще существует существенная неопределенность в отношении пиковой силы Эль-Ниньо”, - говорится в сообщении Центра прогнозирования климата.

Тем не менее, вероятность Супер-Эль-Ниньо в период с ноября по январь увеличилась с 1 к 4 в прошлом месяце до примерно 1 к 3 в соответствии с последними прогнозами.

Усиление Эль-Ниньо более вероятно, если изменения в атмосфере будут по-прежнему совпадать с изменениями в тропической части Тихого океана этим летом, например, ослабление ветров вблизи экватора при одновременном повышении температуры океана, сказала Мишель Леро, ученый, которая руководит прогнозированием Эль-Ниньо и Ла-Нинья в CPC.

Некоторые, как правило, надежные компьютерные модели показывают, что потенциальное Супер-Эль-Ниньо в этом году может быть даже самым сильным за всю историю наблюдений. Это будет первое Супер-Эль-Ниньо с 2015-2016 годов, которое было самым сильным в истории Национального управления океанических и атмосферных исследований с 1950 года. К другим относятся 1997-1998, 1982-1983 и 1972-1973 годы.

Даже если этот Эль-Ниньо не дотягивает до статуса “супер”, он все равно, вероятно, будет сильным, отмечает CNN. Более сильный Эль-Ниньо обычно оказывает более сильное воздействие на глобальные погодные условия, однако последствия не всегда оказываются такими, как ожидалось.

Супер-Эль-Ниньо 2015-2016 годов оправдал свою репутацию как причина серьезной засухи в Карибском бассейне, но также не смог обеспечить более влажную, чем обычно, зиму, которой славится Южная Калифорния.

Более вероятным последствием является глобальная жара: Эль-Ниньо приближает 2026 или 2027 год, который станет самым теплым за всю историю наблюдений. Уже “очень вероятно”, что этот год будет одним из пяти самых теплых за всю историю наблюдений, сообщило NOAA, и это еще не учитывает фактор потепления Эль-Ниньо.