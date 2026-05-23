В сети появилось неоспоримое доказательство скорого выхода новых больших наушников Apple

Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала документы, связанные с новым устройством Apple с номером модели A3577, которое описывается как полноразмерные Bluetooth-наушники. Продукт пока не был официально представлен компанией. Об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно опубликованной информации, устройство не относится к AirPods Max второго поколения, поскольку эта модель имеет индекс A3454. Большая часть технических документов пока скрыта по запросу Apple о конфиденциальности, что является стандартной практикой при регистрации новых устройств.

В открытых материалах содержится лишь схема расположения маркировки FCC, на которой показан один из наушников без каких-либо отличительных элементов дизайна. Это не позволяет определить внешний вид или характеристики будущего устройства.

Не исключено, что речь может идти о новой модели бренда Beats, например обновленной версии полноразмерных Beats Studio Pro, которые были представлены в июле 2023 года.