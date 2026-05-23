ChatGPT появился в Microsoft PowerPoint

OpenAI добавила ChatGPT в Microsoft PowerPoint. Теперь ИИ может создавать новые слайды для презентаций, а также редактировать и обновлять уже готовые.

Чтобы ChatGPT понял, что нужно сделать, достаточно написать ему простыми словами (например, «создай три слайда о смартфонах») или дать доступ к файлам из Gmail, Outlook или корпоративного хранилища Sharepoint.

Функция пока в стадии тестирования, но пользоваться ею могут уже многие: и те, у кого бесплатный доступ к ChatGPT, и корпоративные клиенты ChatGPT Business.

До этого ChatGPT уже внедрили в Excel и Google Таблицы.