Samsung приступила к «активной разработке» доступного флагмана Galaxy S26 FE, пишут СМИ. Найдены следы тестовой версии прошивки с номерами S741NKSU0AZE5 и другими региональными вариантами.

По предыдущим утечкам, внутри может стоять процессор Exynos 2500, а также 8 ГБ оперативной памяти. Скорее всего, смартфон будет работать на Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9.

Пока подробных характеристик нет. Но главный вопрос — что с ценой? Компоненты ведь дорожают. Особенно память.

Обычно Samsung выпускает смартфоны линейки FE в сентябре или октябре.