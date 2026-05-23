Двуногий робот Boston Dynamics на видео показал, как руками переносит холодильники

Компания Boston Dynamics, входящая в состав Hyundai Motor Group, показала новые возможности человекоподобного робота Atlas, который научился переносить холодильники и выполнять другие сложные действия в условиях, приближенных к реальной производственной среде. Демонстрация указывает на то, что подготовка к внедрению роботов на предприятиях Hyundai практически завершена.

На опубликованном видео Atlas поднимает компактный холодильник весом примерно 23 кг, удерживая его двумя руками. Робот приседает, сохраняет устойчивость во время движения, затем подходит к столу, разворачивает верхнюю часть корпуса на 180 градусов и аккуратно устанавливает груз на поверхность.

В Boston Dynamics заявили, что демонстрация показывает прогресс в технологиях обучения с подкреплением и системах управления всем телом. Для выполнения подобных задач роботу необходимо сохранять равновесие при переноске объектов разного размера и массы, а также в реальном времени оценивать неопределенные параметры, включая вес и центр тяжести предметов.

Компания сообщила, что Atlas освоил новые движения с помощью масштабного обучения в виртуальной среде и всего за несколько недель перенес полученные навыки в реальные условия. Во время тренировок робот многократно проходил циклы успешных и неудачных действий в симуляции, оптимизируя движения для работы на производстве. Помимо компактных моделей, Atlas также научился переносить холодильники массой до 100 фунтов.