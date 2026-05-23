Lenovo выпустила игровой ноутбук с GeForce RTX 5070, 2К OLED и Intel Ultra 7

Lenovo начала глобальные продажи игрового ноутбука Legion 5i Gen 11 (модель 15IAX11). Выделяется устройство видеокартой Nvidia GeForce RTX 5070 с 12 ГБ памяти и ярким OLED-экраном диагональю 15,3 дюйма.

Дисплей имеет разрешение 2560 × 1600 пикселей, частоту обновления 165 Гц, а также выдаёт до 1100 нит яркости при просмотре HDR-контента.

Внутри процессор Intel Arrow Lake HX: Core Ultra 7 251HX или Core Ultra 9 290HX Plus (в Европе есть более доступный вариант Core 7 245HX). Объём оперативной памяти — 16 или 32 ГБ (DDR5-5600). Батарея на 80 Вт·ч. Весит ноутбук около 1,93 кг.

Цены зависят от страны. Например, в Европе — от 1918 евро.