Заявлено открытие 10 тысяч ранее не обнаруженных миров за пределами нашей Солнечной системы

Космический телескоп "Хаббл" достиг потрясающего рубежа, открыв более 6000 новых миров. Совместная миссия американского НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) занимается поиском планет в открытом космосе – и, возможно, поиском планеты, подобной Земле.

Когда телескоп был запущен в 1990 году, не было известно ни об одной экзопланете, напоминает New York Post. Точность "Хаббла" и его ультрафиолетовое зрение позволили ученым-космонавтам изучить атмосферу далеких миров, проследить за выделяющимися газами и обнаружить экзотические планеты, не похожие ни на что в нашей Солнечной системе.

В первой половине мая НАСА сообщило: “Более 6000 планет и их число продолжает расти! Недавно НАСА достигло невероятного рубежа в поиске планет за пределами нашей Солнечной системы: было подтверждено наличие более шести тысяч экзопланет. От пылающих горячих Юпитеров до таинственных суперземель и пухлых газовых гигантов - каждое новое открытие расширяет наши представления о галактике и углубляет наши самые старые вопросы”.

“Исследования показали, что планеты имеют форму футбольного мяча, испаряются в космосе или темны, как свежий асфальт, и каждая из них является свидетельством воображения природы”, – сказано в сообщении американского космического агентства.

Сегодня "Хаббл" продолжает сотрудничать с обсерваториями нового поколения НАСА, такими как космический телескоп Джеймс Уэбб, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и космический телескоп Нэнси Грейс Роман (его запуск запланирован на октябрь 2026 г.), чтобы исследовать эти инопланетные миры еще более детально, отмечает New York Post.

НАСА добавило: “Вместе они выясняют, из чего состоят эти планеты, как они эволюционируют и может ли на некоторых из них существовать жизнь. Отмечая 6000 подтвержденных экзопланет, мы с нетерпением ждем следующих 6000 и открытий, которые все еще ждут нас за нашим космическим горизонтом”.

Считается, что галактика Млечный Путь и за ее пределами буквально кишит мирами, известными как экзопланеты. Но пока человечеству известно лишь о более чем 6000 подтвержденных экзопланетах.

Однако, используя новую технику, частично основанную на искусственном интеллекте, команда ученых сделала масштабное открытие, которое, если его подтвердят, может более чем удвоить число обнаруженных экзопланет во Вселенной. Это открытие стало бы значительным шагом вперед в поисках астрономами планет за пределами Земли, на которых могла бы существовать жизнь.

Экзопланеты - это планеты за пределами Солнечной системы Земли, поясняет New York Post. Хотя большинство из них вращается вокруг другой звезды – точно так же, как Земля вращается вокруг Солнца, – некоторые, называемые планетами-изгоями, свободно перемещаются по космосу.

По состоянию на май 2026 года, по данным Института науки об экзопланетах НАСА, который занимается мониторингом и отслеживанием экзопланет, было подтверждено в общей сложности 6286 экзопланет. Более того, астрономы говорят, что официального подтверждения ожидают не только около 8000 дополнительных экзопланет-кандидатов, но и миллиарды других, предположительно существующих.

Но теперь исследователи разработали метод, который позволил им потенциально обнаружить еще более 10 000 ранее не обнаруженных миров за пределами нашей Солнечной системы.

С тех пор как в 1995 году была обнаружена первая экзопланета, исследователи потратили годы на поиски и нахождение всевозможных странных и захватывающих миров. Но есть один мир, который они еще не нашли: планета, очень похожая на Землю. Такое знаковое открытие стало бы огромным шагом вперед в поисках планеты, которая потенциально могла бы стать пристанищем живых организмов.

В апреле 2025 года ученые были близки к разгадке, пишет New York Post. Экзопланета, известная как K2-18b, приобрела известность год назад, когда группа астрономов заявила, что обнаружила в ее атмосфере "самое убедительное доказательство" того, что жизнь существует где-либо еще, кроме Земли. С тех пор другие ученые подвергли сомнению результаты исследования, опровергнув мнение о том, что человечество, наконец, получило доказательства того, что мы не одиноки в космосе.