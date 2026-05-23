В США зафиксировали аномалию во время полета ракеты Starship

Управление гражданской авиации США (FAA) заявило о зафиксированной аномалии в ходе испытательного полета ракеты Starship, которая была запущена 22 мая американской компанией SpaceX. Заявление ведомства приводит ТАСС.

«Аномалия затронула ракетный ускоритель Super Heavy во время разворота над Мексиканским заливом. Сообщений о пострадавших или повреждении имущества граждан нет», — уточняется в сообщении.

Обломки ускорителя, согласно заявлению, упали в «опасную зону». Заключение об аварии пока не публикуется, проводится оценка инцидента.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила самую большую ракету в истории человечества. В компании заявили, что космический корабль Starship и ракета-носитель Super Heavy V-3, предназначенные для пилотируемых миссий на Луну и Марс, успешно выполнили испытательный полет.