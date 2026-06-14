Ученые придумали «космическую газировку» для космонавтов

Космос полон открытий и сюрпризов, но, к сожалению, диета космонавтов — не один из них. Она очень однообразна и, мягко говоря, не радует вкусовые рецепторы. Но ученые активно работают над этим! Портал popsci.com рассказал о том, как химики потенциально вывели формулу питательной газировки.

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Авторы научной работы, опубликованной в журнале ASC Food Science & Technology, предложила новое решение проблемы скучной диеты — персонализируемые обогащенные напитки, созданные из наноэмульсий.

Многие космонавты, по понятным причинам, устают от однообразного меню не самой приятной консистенции и вкуса. Некоторые устают настолько, что не набирают ежедневную норму калорий, что вполне может привести к феномену «космической анорексии». Неполноценное питание представляет опасность везде, но особенно в космосе, где повышенная радиация и потеря мышечной массы в невесомости дополнительно нагружают организм. И чем дольше человек пребывает в космосе, тем ощутимее становятся эти проблемы.

На данный момент космические агентства пытаются справиться с невесомостью, обязывая космонавтов заниматься интенсивными физическими упражнениями. Отчасти это помогает предотвратить мышечную атрофию, но не решает вопрос полностью. Химики, работавшие над новыми напитками, хотели проверить, получится ли у них найти способ незаметно добавить нутриенты в диету космонавтов, чтобы немного смягчить негативные эффекты космоса. Они остановились на омега-3 — предыдущие исследования показали, что жирные кислоты могут помочь в защите организма от радиации, а также укрепить кости.

А вот для того, чтобы создать медиум для этих нутриентов, ученые обратились к идее, давно существующей на Земле — обогащенным напиткам. По сути, под это определение подпадает любой напиток, куда добавлены питательные вещества, которых изначально там не было. Практика уходит корнями как минимум в 1920-е — тогда в США начали добавлять витамин D в молоко для борьбы с рахитом. НА сегодняшний день нутриенты, такие как витамины, минералы и жирные кислоты добавляют в самые разные напитки, от апельсинового сока до энергетиков.

В данном случае авторы работы использовали процесс, сочетающий растворимые в воде ингредиенты, вроде сахара, с растворимыми в масле — омега-3. После этого они взбиваются в стабильную смесь, чтобы получился напиток.

Проведя ряд опытов, химики остановились на шести рецептах с двумя уровнями сладости и тремя вкусовыми профилями, похожими по аромату на розу, апельсины и цветущие цитрусы. Каждая порция по объему схожа с обычной банкой газировки и содержит до трети рекомендованной космонавтам дневной нормы омега-3.

Хотя данное исследование фокусировалось именно на омега-3, ничто не мешает в будущем адаптировать рецепты под другие питательные вещества, отталкиваясь от потребностей космонавтов. Идея в том, что люди на орбите смогут выбирать любимый вкус и уровень сладости, а в теории и сами нутриенты, прямо в моменте.

Конечно, питательная эмульсия пока не готова к реальным испытаниям. Исследователи хотят поработать над вкусом, потому что на данный момент напиток похож на выдохшуюся газировку с немного рыбным привкусом. Плюс непонятно, как пребывание на орбите может повлиять на срок годности. Так или иначе, ученые не позиционируют свое изобретение как чудодейственное зелье — обогащенные напитки призваны стать лишь одной частичкой более крупных планов по освоению космоса.