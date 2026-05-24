Как производители LED-ламп обманывают покупателей

Вокруг LED-освещения за последние годы появилось огромное количество маркетинговых уловок. Из-за них две внешне похожие лампы могут работать совершенно по-разному. «Рамблер» разобрался, как хитрят производители.

Почему LED-лампы стали такими популярными?

Они потребляют значительно меньше энергии, меньше нагреваются и при нормальной конструкции могут служить дольше. Это связано с самим принципом работы: в лампе накаливания свет появляется из-за разогрева нити, а большая часть энергии уходит в тепло. В LED-лампе свет создает полупроводниковый светодиод, поэтому расход электричества на тот же световой поток ниже.

Именно поэтому переход на светодиодное освещение стал глобальным трендом. Министерство энергетики США указывает, что освещение занимает около 15 процентов среднего домашнего потребления электроэнергии, а переход на LED-лампы может заметно снизить расходы. Современные LED-лампы могут заменять лампы накаливания на 40, 60, 75 и 100 Вт, но выбирать их нужно не по старой привычке, а по маркировке яркости и цвету света.

Проблема в том, что вместе с популярностью LED-освещения рынок быстро заполнили очень разные по качеству модели. Внешне две лампы могут выглядеть почти одинаково, но внутри у них будут разные светодиоды, драйверы, теплоотвод и качество сборки. Поэтому обещание «долго служит и экономит электричество» верно не для любой лампы, а только для той, где производитель не сэкономил на ключевых компонентах.

Что значит «эквивалент 100 Вт»?

Одна из самых частых маркетинговых уловок — крупная надпись на упаковке вроде «эквивалент 100 Вт» или «замена лампы 95 Вт». Формально производитель может иметь в виду, что LED-лампа дает примерно такой же световой поток, как старая лампа накаливания указанной мощности. Но для покупателя эта надпись часто звучит так: «будет светить как привычная стоваттная лампа». Однако здесь есть нюансы.

В LED-освещении мощность в ваттах почти не говорит о яркости. Ватты показывают, сколько энергии потребляет лампа, а не сколько света она дает. Для оценки яркости важнее люмены — единица светового потока. Поэтому при сравнении ламп нужно смотреть именно на люмены, потому что они показывают количество видимого света, а ватты относятся к потреблению энергии.

Например, лампа накаливания на 60 Вт обычно дает примерно 700–800 люмен. LED-лампа может выдать похожий поток уже при 8–10 Вт. Но две LED-лампы с одинаковыми люменами не всегда воспринимаются одинаково: многое зависит от угла рассеивания, формы колбы, цветовой температуры, плафона и того, куда именно направлен свет.

Сколько реально работают LED-лампы?

На упаковках LED-ламп часто пишут 15 000, 25 000 или даже 50 000 часов работы. Но в реальности срок службы LED-лампы зависит не только от самих светодиодов.

Внутри лампы есть драйвер — электронная схема, которая преобразует и стабилизирует питание для светодиодов. Именно драйвер часто становится слабым местом дешевых моделей. Если производитель сэкономил на электронике, лампа может выйти из строя намного раньше заявленного срока, даже если сами светодиоды теоретически могли бы работать дольше.

Есть и другая важная деталь: срок службы LED часто считают не до полного перегорания, а до заметного падения яркости. В индустрии используется показатель L70 — момент, когда световой поток снижается до 70 процентов от первоначального. То есть лампа может формально продолжать работать, но светить уже значительно слабее.

Особенно быстро дешевые лампы деградируют в закрытых плафонах, где тепло плохо отводится. LED-лампы греются меньше ламп накаливания, но тепло все равно выделяется. Если корпус плохо охлаждается, страдают и светодиоды, и драйвер. Поэтому одна и та же лампа может долго работать в открытом светильнике и быстро выйти из строя в закрытом потолочном плафоне.

Почему LED-лампы мерцают?

Еще одна частая проблема — мерцание. Иногда оно заметно глазом, но чаще человек его не осознает напрямую. При этом у некоторых людей такое освещение вызывает усталость, дискомфорт, головную боль.

Мерцание связано с тем, как драйвер подает питание на светодиоды. В качественных лампах ток сглаживается, поэтому яркость остается стабильной. В дешевых моделях свет может пульсировать с высокой частотой. Глаз не всегда видит эти колебания, но нервная система может на них реагировать, особенно если человек долго находится под таким светом.

IEEE выпустил стандарт IEEE 1789-2015 — рекомендации по модуляции тока в высокоярких светодиодах для снижения возможных рисков для зрителей. Сам факт появления такого документа показывает, что пульсации LED-освещения — не выдуманная проблема, а отдельная техническая тема, которую учитывают инженеры и специалисты по свету.

При этом коэффициент пульсации часто не указан на упаковке. Поэтому две лампы с одинаковой мощностью, яркостью и температурой света могут ощущаться совершенно по-разному: одна будет комфортной, а другая — утомляющей.

Как определить оттенок света?

Цветовая температура — еще один параметр, которым легко манипулировать. На упаковке обычно пишут 2700 K, 4000 K или 6000 K. В быту это называют теплым, нейтральным и холодным светом. Но сама по себе температура не говорит о том, насколько естественно лампа передает цвета.

Две лампы с одинаковыми 3000 K могут выглядеть по-разному, потому что важен не только общий оттенок света, но и его спектр. У дешевых светодиодов спектр может быть неровным: какие-то участки выражены сильно, какие-то провалены. Из-за этого кожа выглядит сероватой, еда — менее аппетитной, а интерьер — плоским и неприятным.

Здесь важен индекс цветопередачи CRI. Он показывает, насколько естественно источник света передает цвета по сравнению с эталонным освещением. Для обычного дома лучше выбирать лампы с CRI не ниже 80, а для зон, где важны оттенки — например, кухни, ванной, рабочего места или зеркала, — лучше стремиться к CRI около 90. ENERGY STAR в требованиях к лампам также использует CRI как один из параметров качества освещения.

Проблема в том, что CRI часто указывают мелко или не выносят на лицевую часть упаковки. Покупатель видит надпись «теплый свет», однако это не гарантирует хорошую цветопередачу.

Почему не все LED-лампы одинаково экономичны?

Маркетинг создает впечатление, что любая LED-лампа автоматически выгодна. В целом технология действительно экономичнее ламп накаливания, но разница между конкретными моделями может быть большой. Эффективность зависит от качества светодиодов, драйвера, теплоотвода и общей конструкции.

Если лампа дешевая, часть энергии может уходить в нагрев, драйвер может работать нестабильно, а световой поток окажется ниже ожидаемого. В результате покупатель получает формально «светодиодную» лампу, но не тот уровень экономии и комфорта, который обещают рекламные надписи.

Как выбрать хорошую LED-лампу?

Самый надежный способ — перестать ориентироваться только на ватты. Ватты показывают потребление, а не яркость. Для яркости нужно смотреть люмены. Для комфорта — цветовую температуру и CRI. Для долговечности — гарантию, качество корпуса, допустимость работы в закрытых светильниках и репутацию бренда.

Для жилых комнат обычно выбирают теплый или нейтрально-теплый свет в диапазоне примерно 2700–3000 K. Для кухни, рабочего места или ванной часто удобнее нейтральный свет около 4000 K. Холодный свет 6000 K может казаться ярким, но в жилом интерьере нередко воспринимается жестко и неуютно.

Также важно учитывать форму самого светильника. Если лампа будет стоять в закрытом плафоне, лучше выбирать модель, где производитель прямо разрешает такую эксплуатацию. Иначе даже хорошая лампа может перегреваться и прослужить меньше заявленного срока.

