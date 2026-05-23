Слитые фото чехлов iPhone 18 раскрыли важное изменение в дизайне крепления MagSafe

Apple может вернуть более привычный дизайн MagSafe в линейке iPhone 18. На такую возможность указывают изображения прозрачных чехлов сторонних производителей для iPhone 18, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые появились в китайских социальных сетях. Об этом сообщает издание MacRumors.

Судя по опубликованным изображениям, компания может отказаться от крупной непрозрачной белой панели, использовавшейся в прозрачных чехлах для iPhone 17 Pro, и снова перейти к более открытому кольцевому или подковообразному дизайну MagSafe. Такой вариант оставляет большую часть корпуса действительно прозрачной.

Прошлогоднее решение Apple вызвало неоднозначную реакцию пользователей. В iPhone 17 Pro логотип компании был смещен ниже из-за новой конструкции блока камер, поэтому традиционное кольцо MagSafe заменили на крупную белую панель, закрывавшую значительную часть задней поверхности чехла. Некоторые владельцы устройств критиковали такой подход, поскольку он скрывал цвет смартфона.

Новый вариант с открытым кольцом предполагает разрыв в нижней части конструкции, благодаря чему логотип Apple остается видимым без использования непрозрачной вставки. Подобный дизайн уже применяют некоторые сторонние производители аксессуаров.

Изображения чехлов также соответствуют ранее появившимся слухам о внешнем виде устройств. Базовый iPhone 18, как ожидается, получит вертикальный двойной модуль камер, а версии iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сохранят крупный горизонтальный блок камер, появившийся в линейке iPhone 17 Pro.

По предварительным данным, флагманские модели могут представить осенью вместе с первым складным iPhone.