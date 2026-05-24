Apple зарегистрировала новый домен для фирменного ИИ

Apple зарегистрировала новый домен genai.apple.com для своего ИИ-подразделения. На появление сайта обратили внимание журналисты MacRumors.

На данный момент ресурс не открывается, а компания официально не раскрывала его назначение. Предполагается, что запуск сайта может состояться после конференции для разработчиков WWDC 2026, которая пройдет 8 июня и, как ожидается, будет посвящена новым ИИ-функциям в iOS 27 и обновленной версии Siri.

По слухам, Apple готовит расширение собственной экосистемы сервисов, связанных с генеративным ИИ. При этом отдельная страница, посвященная платформе Apple Intelligence, у компании уже существует, что может указывать на создание нового специализированного направления или портала для разработчиков и пользователей.

Apple Apple Intelligence — это набор ИИ-инструментов, встроенных в iPhone, iPad и Mac. Система помогает переписывать и генерировать текст, создавать изображения и кратко пересказывать уведомления, а в будущем позволит управлять устройством через обновленную Siri на базе Gemini и других ИИ-моделей.

