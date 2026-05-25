Google впервые за 25 лет меняет поисковую строку

Компания Google начала масштабное обновление интерфейса своего поискового сервиса Google Search, впервые за десятилетия существенно переработав его ключевой элемент — поисковую строку. Изменения стали частью глобального перехода компании к ИИ-формату поиска.

Редизайн связан с трансформацией поискового поведения пользователей и ростом популярности генеративных технологий, включая собственную модель Gemini. Google постепенно уходит от классической модели «ввел запрос — получил список ссылок» к формату, где пользователь сразу получает структурированный ИИ-ответ и может продолжать диалог с системой.

Как отмечают в компании, обновленная поисковая строка теперь поддерживает мультимодальный ввод: текст, голос и изображения. Кроме того, она становится частью единого интеллектуального интерфейса, который адаптируется под тип запроса и контекст пользователя. Фактически поисковая строка превращается из привычного поля ввода в универсальный «центр взаимодействия» с поисковой системой, где запрос — это не точка входа, а начало диалога.

В Google подчеркивают, что это изменение отражает более широкий сдвиг в логике поиска. Компания активно развивает ИИ-режимы, в которых результаты формируются с помощью генеративных моделей: сначала пользователь получает краткий синтез ответа, а затем — уточняющие данные и ссылки на источники.

Новая система также усиливает роль контекстных подсказок и интерактивных элементов внутри выдачи. Пользователь может задавать уточняющие вопросы прямо в поиске, не возвращаясь к исходной строке, что делает взаимодействие более «разговорным».

В результате классическая модель поиска постепенно трансформируется: ссылки остаются, но переходят во второй план, уступая место ИИ-генерации и структурированным ответам. В компании рассчитывают, что обновление интерфейса позволит удержать пользователей в экосистеме поиска и адаптировать продукт под новые сценарии потребления информации, где ключевую роль играет скорость получения готового ответа, а не навигация по сайтам.