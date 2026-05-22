Стоунхендж - совсем не то, что о нем думали: куратор выдвинул новую версию

Куратор Стоунхенджа Уин Скатт выдвинул новую теорию его происхождения, сообщает Daily Mail. По мнению Скатта, этот памятник мог быть первой спортивной ареной Великобритании, где проводились атлетические состязания каменного века, напоминающие древние Олимпийские игры.

По мнению Скатта, у масштабных доисторических собраний, проходивших на площадке Стоунхенджа около 4500 лет назад, не было исключительно религиозного или церемониального характера. По его мнению, частью этих встреч были соревнования на скорость, силу и ловкость.

Куратор Стоунхенджа провел параллель с Панэллинскими играми Древней Греции, которые включали в себя бег, метание копья и рукопашный бой. Он также предположил, что сам процесс возведения Стоунхенджа мог быть соревнованием.

Строительные материалы доставлялись на равнину Солсбери из юго-западного Уэльса и северо-восточной Шотландии - эти логистические маневры требовали «экстраординарной» организации.

«Мне кажется, в самой доставке этих мегалитов сюда присутствовал спортивный интерес. Команды людей, своего рода конкуренция, вызов друг другу», - подчеркнул Скатт.

В качестве потенциального доказательства он указывает на Курсус Стоунхенджа - колоссальное земляное сооружение, растянувшееся по ландшафту почти на три километра к северу от самого памятника. Ученые, обнаружившие его, были убеждены, что перед ними римский ипподром: вытянутые параллельные насыпи этой земляной конструкции имели поразительное сходство с дорожками, на которых соревновались колесницы. Они дали ему соответствующее название, позаимствовав латинское слово cursus, означающее «беговой круг» или «дистанция».

По поводу римлян ученые ошибались, однако Скатт считает, что в отношении самих «гонок» они вполне могли быть правы.

Ранее британские астрономы предположили, что расположение камней Стоунхенджа может быть связано с положениями Солнца и Луны на небе. Каждые 18,6 года с Земли можно наблюдать цикл схожих лунных и солнечных затмений. Теория британских ученых состоит в том, что перемещения Луны могли быть замечены на ранней стадии строительства Стоунхенджа и повлиять на его дизайн.

По версии ученых, Стоунхендж использовался в качестве солнечного календаря по тому же принципу, что и древнеегипетский календарь, а также в качестве площадки для погребения. Ранее исследователи уже пришли к выводу, что расположение камней Стоунхенджа соответствовало зимним и летним солнцестояниям. Но связь между камнями и положениями Луны изучена меньше.