iQOO представила планшет Pad6 Pro с 4K-экраном и Snapdragon 8 Elite Gen 5

iQOO выпустила планшет Pad6 Pro. По сути, это переименованный vivo Pad6 Pro, пишут СМИ. Поэтому покупателей ждут 13,2-дюймовый экран с разрешением 3840 x 2512 и частотой 144 Гц. Сенсор реагирует на касания с частотой 540 Гц. И это не всё, чем похвастается планшет.

© Ferra.ru

Внутри стоит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Объём оперативной памяти — от 8 до 16 ГБ, встроенной — от 256 до 512 ГБ.

Камер у планшета две: основная на 13 мегапикселей и фронтальная на 8 мегапикселей. Звук обеспечивают восемь динамиков. Аккумулятор на 13 000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Размеры Pad6 Pro — 297 x 200 x 6,18 мм, весит он 663 грамма. Цены начинаются от 4 499 юаней (примерно 660 долларов) за версию 8/256 ГБ.